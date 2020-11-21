Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает

Сегодня, 14:04

Анна Лисова

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Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Количество вооруженных конфликтов в последние годы существенно выросло, что повлекло необходимость проведения большего количества миротворческих операций.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны республики Виктором Хренином.

«Мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что белорусские военные участвуют в нескольких миротворческих миссиях. Поэтому важно, чтобы те подразделения, которые могут быть задействованы в миротворческих операциях, должны иметь в своем распоряжении все необходимое обеспечение. В частности, Лукашенко поинтересовался моральным, техническим и финансовым состоянием 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, которая является миротворческой.

Отметим, Александр Лукашенко предлагал ранее ввести миротворческий контингент в Донбасс. По его словам, это позволило бы стабилизировать ситуацию. Белорусских миротворцев он готов был расположить на украино-российской границе, на что ему необходимо было согласие, как России, так и Украины. Но ни Москва, ни Киев идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе не поддержали.

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