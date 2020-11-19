Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ереван омрачила очередная провокация стратегической авиации НАТО. Самолеты Североатлантического Альянса устроили настоящую облаву на борт Лаврова и Шойгу.
Известно, что власти Грузии отказали самолету, на борту которого находились главы Минобороны и МИД России, в доступе в воздушное пространство страны. Из-за этого российский самолет был вынужден лететь над акваторией Черного моря с проходом по территории Турции. В тот самый момент в воздух поднялись бомбардировщики и истребители НАТО. Речь идет о том, что с авиабазы в ОАЭ вылетели истребители F-16, стратегические бомбардировщики В-52Н и разведывательный самолет Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО вели наблюдательный полет вдоль российского побережья на Черном море.
Эксперты считают, что это не было совпадением, пишет avia.pro.
Заметим, что Кремль никак не комментирует инцидент, однако наблюдатели считают, что произошедшее можно расценивать как провокацию НАТО. О том, что самолет, на котором летели Сергей Лавров и Сергей Шойгу, чуть не подвергся атаке натовских истребителей, написали многие мировые СМИ.
Комментировать