Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

Сегодня, 19:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ереван омрачила очередная провокация стратегической авиации НАТО. Самолеты Североатлантического Альянса устроили настоящую облаву на борт Лаврова и Шойгу. 

Известно, что власти Грузии отказали самолету, на борту которого находились главы Минобороны и МИД России, в доступе в воздушное пространство страны. Из-за этого российский самолет был вынужден лететь над акваторией Черного моря с проходом по территории Турции. В тот самый  момент в воздух  поднялись бомбардировщики и истребители  НАТО. Речь идет о том, что с авиабазы в ОАЭ вылетели истребители F-16, стратегические бомбардировщики В-52Н и разведывательный самолет Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО вели наблюдательный полет вдоль российского побережья на Черном море.

Эксперты считают, что это не было  совпадением, пишет avia.pro.

Заметим, что Кремль никак не комментирует инцидент, однако наблюдатели считают, что произошедшее можно расценивать как провокацию НАТО. О том, что самолет, на котором летели Сергей Лавров и Сергей Шойгу, чуть не подвергся атаке натовских истребителей, написали многие мировые СМИ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

Сегодня, 19:14

Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

Вчера, 19:59

Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Вчера, 12:59

Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

19-11-2020, 20:49

Кедми назвал страну, которая станет следующей целью Запада после Карабаха

19-11-2020, 14:09

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Турция развернула массовую переброску своих войск на границу с Арменией

17-11-2020, 23:09

Военные армии обороны Карабаха решили остаться на боевых позициях

15-11-2020, 22:39

Пашинян обвинил в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанской армии Минобороны Армении

13-11-2020, 15:29

Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

12-11-2020, 18:19

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

10-11-2020, 23:59

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

9-11-2020, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

9-11-2020, 17:34

«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

9-11-2020, 16:19

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

7-11-2020, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

6-11-2020, 22:19

В США подсчитали количество целей в России для нанесения авиаударов

5-11-2020, 22:49

В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских С-400

5-11-2020, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров