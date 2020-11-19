Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ереван омрачила очередная провокация стратегической авиации НАТО. Самолеты Североатлантического Альянса устроили настоящую облаву на борт Лаврова и Шойгу.

Известно, что власти Грузии отказали самолету, на борту которого находились главы Минобороны и МИД России, в доступе в воздушное пространство страны. Из-за этого российский самолет был вынужден лететь над акваторией Черного моря с проходом по территории Турции. В тот самый момент в воздух поднялись бомбардировщики и истребители НАТО. Речь идет о том, что с авиабазы в ОАЭ вылетели истребители F-16, стратегические бомбардировщики В-52Н и разведывательный самолет Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО вели наблюдательный полет вдоль российского побережья на Черном море.

Эксперты считают, что это не было совпадением, пишет avia.pro .

Заметим, что Кремль никак не комментирует инцидент, однако наблюдатели считают, что произошедшее можно расценивать как провокацию НАТО. О том, что самолет, на котором летели Сергей Лавров и Сергей Шойгу, чуть не подвергся атаке натовских истребителей, написали многие мировые СМИ.