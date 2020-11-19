Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

Вчера, 19:59

Анна Лисова

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Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

14 самых дорогих истребителей Су-57 приобрел у России Алжир. Об этом стало известно изданию Military Watch, пишет ПолитРоссия

Руководство Алжира надеется, что приобретение новейших российских истребителей позволит сэкономить на обороне, но при этом обороноспособность армии возрастет. 

Стоит отметить, что Алжир стал первым заказчиком РФ на эти самолеты после ввода их в массовый выпуск. В вооруженных силах этой страны они заменят устаревающий истребитель МиГ-25. На сегодняшний день цена Су-57, по оценкам экспертов, составляет 125 млн долларов. Контракт на закупку 14 российских Су-57 Алжиру обойдется почти в 2 млрд долларов. Но при этом их приобретение действительно позволит Алжиру в будущем сэкономить на обороне, поскольку эксплуатационные расходы данного истребителя ниже в сравнении с МиГ-25. 

Су-57 получил ряд технологий, которых нет ни у одного истребителя пятого поколения. В частности, он оборудован двигателем с трехмерным управлением вектором тяги. Помимо этого, у него есть щековые и задние радары, лазерные системы обороны и гиперзвуковые ракеты класса «воздух-воздух».

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