Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Сегодня, 12:59

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Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смело заявил, что его страна заняла ключевое место в новом миропорядке. Как приводит издание Anadolu слова Эрдогана, у Турции есть те возможности, благодаря которым страна сможет расширить мощь и влияние в экономике и политике в мировых масштабах.

Кроме того, оценил президент и успех Турции в борьбе с ковидом: он, по его мнению, на более высоком уровне, чем у иных развитых стран.

В свое время Парламент Турции поддержал указ президента о вводе турецких воинов в Азербайджан. США же призвали РФ выяснить реальную роль  Турции в соглашении по Карабаху.

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