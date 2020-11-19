Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смело заявил, что его страна заняла ключевое место в новом миропорядке. Как приводит издание Anadolu слова Эрдогана, у Турции есть те возможности, благодаря которым страна сможет расширить мощь и влияние в экономике и политике в мировых масштабах.

Кроме того, оценил президент и успех Турции в борьбе с ковидом: он, по его мнению, на более высоком уровне, чем у иных развитых стран.

В свое время Парламент Турции поддержал указ президента о вводе турецких воинов в Азербайджан. США же призвали РФ выяснить реальную роль Турции в соглашении по Карабаху.