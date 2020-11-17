Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Киев направил на Донбасс ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Не так давно сообщалось, что президент Украины Зеленский уже провел переговоры с турецким лидером Эрдоганом по закупке вооружения. Известно, что в Краматорск уже направлено шесть единиц таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает свое вооружение в Украину. Судя по всему, Анкара решила вмешаться в вооруженных конфликт на Донбассе, поэтому помогает Киеву решить вопрос силой. Видимо, Украина планирует повторить опыт Азербайджана.

Причин для переброски дронов не сообщают, но в Киеве недавно заявили о планах вернуть под свой контроль ДНР и ЛНР.

Ранее специалисты отметили, что Анкара передала Киеву беспилотники для тестирования на востоке Украины, что может привести к потери ДНР и ЛНР части территорий.

Ранее автор популярного военного телеграмм-канала Игорь Дмитриев сообщил, что украинское командование перебросило несколько БПЛА из Мелитополя на военный аэродром в Донецкой области.