Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Сегодня, 20:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Киев направил на Донбасс ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Не так давно сообщалось, что президент Украины Зеленский уже провел переговоры с турецким лидером Эрдоганом по закупке вооружения. Известно, что в Краматорск уже  направлено шесть единиц  таких беспилотников. 

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает свое вооружение в Украину. Судя по всему, Анкара решила вмешаться в вооруженных конфликт на Донбассе, поэтому помогает Киеву решить вопрос силой. Видимо, Украина планирует  повторить опыт Азербайджана. 

Причин для переброски дронов не сообщают, но в Киеве недавно  заявили о планах вернуть под свой контроль ДНР и ЛНР.

Ранее специалисты отметили, что Анкара передала Киеву беспилотники для тестирования на  востоке Украины, что  может привести к  потери ДНР и ЛНР части территорий.

Ранее автор популярного военного телеграмм-канала Игорь Дмитриев сообщил, что украинское командование перебросило несколько БПЛА из Мелитополя на военный аэродром в Донецкой области.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Сегодня, 20:49

Кедми назвал страну, которая станет следующей целью Запада после Карабаха

Сегодня, 14:09

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

Сегодня, 12:59

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

Вчера, 15:09

Турция развернула массовую переброску своих войск на границу с Арменией

17-11-2020, 23:09

Военные армии обороны Карабаха решили остаться на боевых позициях

15-11-2020, 22:39

Пашинян обвинил в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанской армии Минобороны Армении

13-11-2020, 15:29

Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

12-11-2020, 18:19

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

10-11-2020, 23:59

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

9-11-2020, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

9-11-2020, 17:34

«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

9-11-2020, 16:19

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

7-11-2020, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

6-11-2020, 22:19

В США подсчитали количество целей в России для нанесения авиаударов

5-11-2020, 22:49

В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских С-400

5-11-2020, 11:20

Азербайджан сообщил о своем превосходстве по всем участкам фронта в Нагорном Карабахе

3-11-2020, 23:51

Российские добровольцы воздержатся от защиты Карабаха из-за русофобии Пашиняна

1-11-2020, 09:28

Председатель общины Азербайджана рассказал о судьбе армян в Карабахе после победы Азербайджана

26-10-2020, 22:48

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров