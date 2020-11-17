В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик высказал прогноз по распаду Евросоюза. По мнению министра, к такой тенденции ведет поведение некоторых западных стран, что в конечном счете может обернуться крахом ЕС. Об этом пишет «РИА Новости».

В эфире «Польского радио» Михаил Дворчик заявил о скором распаде Объединения 27 европейских стран. Эксперт отметил, что об этом может говорить, в частности, политика Венгрии, которая заявила о том, что накладывает вето на бюджет ЕС 2021-2027 годов, а так же на дополнительный фонд, предназначенный на преодоление последствий эпидемии коронавируса. Такую инициативу поддержала Польша и Словения. Дворчик добавил, что такая тенденция является реакцией на введение в бюджет ЕС механизма, который связывает выделение финансирования ЕС с верховенством закона в отдельных странах.

«Получается, что в действительности мы боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но и в основном за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой», - сообщил польский чиновник.

Он отметил, что ранее Евросоюз действительно отвечал своим задачам, главная из которых — партнёрское отношение стран-членов ЕС друг ко другу.

«Сегодня же часть стран пробуют изменить договоренности и принятые трактаты, пробует навязать свою волю, нарушая все договоренности», - добавил Дворчик.

Политик подчеркнул, что пока «непокорство» высказывает в основном Польша и Словения, но в перспективе это может угрожать целостности всего Европейского союза.