Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

О необходимости усилить присутствие США в регионе завил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

Информация об этом была размещена на сайте грузинского правительства, передает радио Sputnik .

«Хочу вас заверить, что мы действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе», — заявил Гахария.

О том, что же Тбилиси конкретно подозревает под усилением присутствия США в регионе, он говорить не стал. В тоже время грузинский премьер отметил, что Грузия хотела углубить сотрудничество с США в вопросах «обороны и безопасности, экономики и демократической консолидации».

Помпео после встречи с грузинским руководством подчеркнул, что между Грузией и США дружеские отношения строятся уже 30 лет и все это время Вашингтон поддерживает демократические усилия Грузии.

Визит Помпео в Грузию местные СМИ обсуждают активно в контексте конфликта в Нагорном Карабахе. Прозвучали предположения, что в Грузии для стабилизации ситуации в регионе может быть размещена американская военная база. Но при этом ряд экспертов считают, что это может создать дополнительное напряжение.