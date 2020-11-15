Турция развернула массовую переброску своих войск на границу с Арменией

Турция развернула массовую переброску войск на границу с Арменией, пишет АвиаПро.

По сообщениям ряда СМИ, на приграничные с Арменией территории турецкие военно-транспортные самолеты Airbus A400 массово свозят военнослужащих, а также военный арсенал. Ряд экспертов предположили, что речь идет о системах залпового огня, а также артиллерии.

Официального комментария Анкары о целях этой акции пока не последовало.

По мнению военных аналитиков, делается это для того, чтобы дать молниеносный ответ в случае какой-либо провокации Еревана.

В то же время эксперты сомневаются, что Турция решится напасть на Армению. Ведь в этом случае руки у России будут развязаны и последняя получит возможность всеми силами противодействовать Анкаре, включая и обязанности по ОДКБ.