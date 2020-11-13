Военные армии обороны Карабаха решили остаться на боевых позициях

Военнослужащие Арцаха решили остаться на боевых позициях.

Командир Армии Арцаха Карен Джалавян пока не планирует сдавать занятые ранее боевые позиции. В то время, как их часть, согласно подписанному перемирию, переходит под контроль Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Вместе с тем все желающие военнослужащие карабахской армии могли оставить свои подразделения и уйти - Джалавян не приказывал личному составу ВС оставаться с ним для обороны занятых позиций.

Но, как отмечают авторы канала, многие воины не покинули своего командира, поскольку имеют одинаковые с ним взгляды.

Источники говорят и о некоторых других командирах, которые поступили таким же образом.

Подписанным договором предусмотрен переход занятых ранее Баку территорий под контроль Азербайджана. Поэтому населенные пункты в этих регионах покидают и местные жители, при этом сжигая свои жилища, магазины и другую инфраструктуру, лишь бы они не достались азербайджанцам.