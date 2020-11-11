Пашинян обвинил в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанской армии Минобороны Армении

Министерство обороны Армении подтолкнуло армянское руководство к принятию решения о сдаче Карабаха азербайджанской армии.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Аvia.pro .

По его словам, после того как представители Минобороны Армении заявили о необходимости срочно прекращать боевые действия, было решено сдать Карабах Азербайджану.

В своем обращении к народу Пашинян заявил, что подписанные соглашения лишь предусматривают прекращение военных действий, но при этом, по его словам, вопрос Карабаха остается неразрешенным.

«Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха, как был нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа», - сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что армяне встретили соглашение о прекращении боевых действий негативно. Но на момент принятия решения о его подписании, заявляет он, армянские военные говорили о том, что Азербайджан может захватить и Степанакерт. И чтобы этого не допустить, были приняты условия Баку.

Стоит отметить, что представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики критикуют соглашение, подписанное Пашиняном, заявляя, что контролировали ситуацию, тогда как противник отступал и нес потери.

Как отметил военный эксперт, Пашинян мог не допустить гибели тысяч людей, если бы нашел возможность дипломатического урегулирования конфликта с момента начала активных боевых действий. Но сейчас он свои ошибки не признает, возлагая всю ответственность на военных.