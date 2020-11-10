Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян увидел два фактора, которые не дали своевременно ввести миротворческий контингент в НКР еще в начале конфликта.

Во-первых, при появлении миротворцев нужно было бы сдать Азербайджану семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Во-вторых, власти страны рассчитывали своими силами - новыми ресурсами, сверхусилиями армии - повернуть положение в свою пользу. Для этого и призывали добровольцев записываться на фронт.

Однако против численности противника, фактически трех стран - Азербайджана, Турции и иностранных наемников, - ВС Армении оказались в итоге бессильны.

10 ноября армянский премьер-министр заявил, что подписал с лидерами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября по московскому времени. Как признался Пашинян, эти слова оказались болезненными как для него, так и для его народа.

Согласно этому документу, до 15 ноября этого года Армения обязуется передать Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, а до 1 декабря - Лачинский. Также Азербайджану достается юг Карабаха, что он занял в боях, и Шуши.

Лачинский коридор, связывающий НКР с Арменией остается подконтрольным российским миротворцам. Они также дислоцируются вдоль линии соприкосновения в Карабахе.