Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

Сегодня, 16:19

Ольга Громова

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Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

Карабахская война завершилась победой Азербайджана, провозгласил сегодня, 11 ноября, на встрече с военными президент республики Ильхам Алиев.

«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — объявил он.

Глава государства также добавил, что Баку после того, как оценит нанесенный Карабаху ущерб, потребует от Еревана компенсации.

Напомним: новая горячая точка на карте мира появилась 27 сентября сего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который разгорелся еще во времена Советского Союза - в 1988 году. В странах была объявлена мобилизация, полная и частичная, а также военное положение.

Ожесточенные бои в непризнанной НКР продлились более чем полтора месяца. За это время трижды подписывались договоренности о перемирии, но все время они нарушались.

В день, когда под натиском Азербайджана пал Шуши, стороны конфликта и Россия подписали соглашение о полном прекращении огня.

Документ подразумевает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Но при этом Армения должна вернуть Азербайджану три района - Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

На линии соприкосновения будут размещаться российские миротворцы. В большинстве своем это подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана, ибо подписанный документ очень выгоден Азербайджану. В то же время в Армении царят упаднические настроения - премьера Пашиняна, подписавшего столь невыгодный документ, называют предателем.

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