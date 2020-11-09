Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

Российская журналистка, 40-летняя Маргарита Симоньян призвала жителей Армении критиковать в первую очередь себя, а не Россию. А за негативные комментарии в адрес Москвы им нужно отрезать «свой грязный язык».
Симоньян уверена, что армяне в сложившейся ситуации должны винить только себя. Ведь они самостоятельно допустили к власти национального предателя в лице премьер-министра Никола Пашиняна, допустив раскол отношений с единственным заступником народа Армении. Сами граждане допустили предпосылки к этой обидной и болезненной для Армении и Карабаха войны.
Также Симоньян добавила, что, если бы не попытки Владимира Путина, Нагорно-Карабахская Республика уже давно и окончательно была утрачена полностью без остатка. Причем уже на следующей неделе.
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