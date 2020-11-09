Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

Вчера, 23:59

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Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ
Российская журналистка Маргарита Симоньян

Российская журналистка, 40-летняя Маргарита Симоньян призвала жителей Армении критиковать в первую очередь себя, а не Россию. А за негативные комментарии в адрес Москвы им нужно отрезать «свой грязный язык». 

Симоньян уверена, что армяне в сложившейся ситуации должны винить только себя. Ведь они самостоятельно допустили к власти национального предателя в лице премьер-министра Никола Пашиняна, допустив раскол отношений с единственным заступником народа Армении. Сами граждане допустили предпосылки к этой обидной и болезненной для Армении и Карабаха войны.

«Где его Госдеп, Макрон, кто там еще? Они на карте вас не найдут даже. А вы говорите о какой-то помощи», - сетует журналистка на своем Telegram-канале.

Также Симоньян добавила, что, если бы не попытки Владимира Путина, Нагорно-Карабахская Республика уже давно и окончательно была утрачена полностью без остатка. Причем уже на следующей неделе.

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Комментировать

  • Умеете вы поддерживать свою нацию в трудную минуту!Вы настоящая Армянка!
  • Первый предатель сама Симоньян и пусть язык себе подрежет, чтобы поменьше Путину зад лизать.
  • Как удобно всё свалить на одного человека,который действительно пытался улучшить жизнь в Армении,скинув коррупционеров.Так они его с другой стороны сожрали.Вот где предатели Армении...
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