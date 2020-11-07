Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Представители некоторых оппозиционных партий Армении выдвинули ультимативные требования по смещению с должности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционеры также инициируют создание особого военно-политического органа, который будет в силах урегулировать сложившуюся ситуацию в стране. Об этом информирует «Sputnik».

17 партий оппозиционной стороны Армении выступили с требованием отставки Никола Пашиняна, из-за его неспособности справиться с проблемами политического и военного характера.

«Для предотвращения безвозвратных потерь необходима добровольная отставка премьер-министра Пашиняна и его кабинета, а также безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», - говорится в совместном заявлении оппозиционеров.

Известно, что открыто высказать недовольство действиями Никола Пашиняна решились представители партий ««Свобода», «Национальная безопасность», «Национальная повестка», «Национальный демократический союз», «Национальное согласие», «Альянс», «Процветающая Армения», «Демократическая альтернатива», «Еркир Цирани», АРФ «Дашнакцутюн», «Солидарность», «Национальный либеральный союз Армении», Республиканская партия Армении, «Христианско-демократический союз Армении», «Отечество», «Одна Армения», «Союз «Конституционное право».

Оппозиционеры категорически заявили, что крайне недовольны политикой Никола Пашиняна, который не принимает никаких «решительных действий» и демонстрирует полную «неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам».

«Те человеческие и территориальные потери, которые произошли при режиме Пашиняна, делают очевидным полное банкротство нынешней власти», - сообщается в заявлении оппозиционеров.

По мнению представителей оппозиционных партий, Никола Пашинян «не имеет никакого морального права для олицетворения собой армянского народа».