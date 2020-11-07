Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Вчера, 23:59

0

Image 16+
Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Представители некоторых оппозиционных партий Армении выдвинули ультимативные требования по смещению с должности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционеры также инициируют создание особого военно-политического органа, который будет в силах урегулировать сложившуюся ситуацию в стране. Об этом информирует «Sputnik».

17 партий оппозиционной стороны Армении выступили с требованием отставки Никола Пашиняна, из-за его неспособности справиться с проблемами политического и военного характера. 

«Для предотвращения безвозвратных потерь необходима добровольная отставка премьер-министра Пашиняна и его кабинета, а также безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», - говорится в совместном заявлении оппозиционеров. 

Известно, что открыто высказать недовольство действиями Никола Пашиняна решились представители партий ««Свобода», «Национальная безопасность», «Национальная повестка», «Национальный демократический союз», «Национальное согласие», «Альянс», «Процветающая Армения», «Демократическая альтернатива», «Еркир Цирани», АРФ «Дашнакцутюн», «Солидарность», «Национальный либеральный союз Армении», Республиканская партия Армении, «Христианско-демократический союз Армении», «Отечество», «Одна Армения», «Союз «Конституционное право».

Оппозиционеры категорически заявили, что крайне недовольны политикой Никола Пашиняна, который не принимает никаких «решительных действий» и демонстрирует полную «неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам». 

«Те человеческие и территориальные потери, которые произошли при режиме Пашиняна, делают очевидным полное банкротство нынешней власти», - сообщается в заявлении оппозиционеров.

По мнению представителей оппозиционных партий, Никола Пашинян «не имеет никакого морального права для олицетворения собой армянского народа».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Вчера, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Вчера, 17:34

«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Вчера, 16:19

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

7-11-2020, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

6-11-2020, 22:19

В США подсчитали количество целей в России для нанесения авиаударов

5-11-2020, 22:49

В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских С-400

5-11-2020, 11:20

Азербайджан сообщил о своем превосходстве по всем участкам фронта в Нагорном Карабахе

3-11-2020, 23:51

Российские добровольцы воздержатся от защиты Карабаха из-за русофобии Пашиняна

1-11-2020, 09:28

Председатель общины Азербайджана рассказал о судьбе армян в Карабахе после победы Азербайджана

26-10-2020, 22:48

Турция перебросила в Азербайджан 1200 своих спецназовцев

25-10-2020, 19:21

Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

25-10-2020, 14:01

Минобороны Армении заявило о ликвидации разведгруппы азербайджанских ВС

25-10-2020, 09:08

Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

24-10-2020, 23:59

Франция отзывает посла в Анкаре после слов Эрдогана о психике Макрона

24-10-2020, 22:14

Главное оружие НАТО против России назвали в США

24-10-2020, 12:26

Жириновский требует лишить Мясникова лицензии и убрать его с телевизора

24-10-2020, 10:58

Армяне подняли в Карабахе российский флаг

22-10-2020, 22:46

Армянские военные подставили Россию, устроив провокацию с флагами РФ в Карабахе

22-10-2020, 19:24

РФ призвали нанести авиаудары по Азербайджану

22-10-2020, 19:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров