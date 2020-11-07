NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Может ли НАТО победить Россию в гипотетической Третей мировой войне, вновь обсудили на страницах СМИ.

В этот раз автор The National Interest Крис Осборн попытался спрогнозировать, как будут развиваться события, если НАТО и РФ вступят в открытый военный конфликт.

Страны НАТО, как и Россия, обладают ядерным оружием. И это один из тех сдерживающих факторов, который, предполагает эксперт, сдержит США, Великобританию и Францию от войны с Россией. Ядерное оружие, по мнению Осборна, можно считать своего рода страховкой от Третьей мировой войны.

Тем не менее, возможность военных действий исключать не стоит. Поэтому НАТО, как и Россия, продолжают наращивать свое вооружение. В частности, отмечает эксперт, Россия пытается заявлять о своей способности уравновесить или сдержать НАТО.

В России уже несколько лет, пишет Осборн, растут расходы на оборону, хотя, в целом затраты на оборону в процентном соотношении все же значительно меньше, чем во время Холодной войны. Тем не менее, России удалось поставить на вооружение довольно много техники и оружия, которое серьезно увеличивает ее оборонный потенциал. В числе перспективных разработок - ЗРК С-500. И его введение в эксплуатацию серьезно усилит российскую систему ПВО.

Эксперт обращает внимание на то, что сейчас слабым местом НАТО остается Восточная Европа и Прибалтика. Потенциал этих стран слаб, если говорить о сдерживании наступления России. Поэтому Альянсу, при нападении РФ на эти страны, придется осуществлять переброску большого числа военных и техники, что сделать довольно сложно в краткие сроки.

Для усиления обороны Прибалтики альянсу потребуется разместить в ней не менее 7 бригад, включая 3 бронетанковые и 4 мотопехотные. В это влечет серьезные расходы, на которые США и другие страны НАТО вряд ли пойдут.

Поэтому, отмечает эксперт, в случае военного противостояния Россия сможет противостоять и даже переиграть НАТО, если это будут какие-то локальные конфликты. А вот в гипотетической Третьей мировой войне, по его мнению, победа будет все же НАТО, так как ресурсов и возможностей у военного блока больше, чем у отдельно взятой страны.