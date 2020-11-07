NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Вчера, 17:34

Анна Лисова

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NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне
Крис Осборн

Может ли НАТО победить Россию в гипотетической Третей мировой войне, вновь обсудили на страницах СМИ. 

В этот раз автор The National Interest Крис Осборн попытался спрогнозировать, как будут развиваться события, если НАТО и РФ вступят в открытый военный конфликт.

Страны НАТО, как и Россия, обладают ядерным оружием. И это один из тех сдерживающих факторов, который, предполагает эксперт, сдержит США, Великобританию и Францию от войны с Россией. Ядерное оружие, по мнению Осборна, можно считать своего рода страховкой от Третьей мировой войны. 

Тем не менее, возможность военных действий исключать не стоит. Поэтому НАТО, как и Россия, продолжают наращивать свое вооружение. В частности, отмечает эксперт, Россия пытается заявлять о своей способности уравновесить или сдержать НАТО.

В России уже несколько лет, пишет Осборн, растут расходы на оборону, хотя, в целом затраты на оборону в процентном соотношении все же значительно меньше, чем во время Холодной войны. Тем не менее, России удалось поставить на вооружение довольно много техники и оружия, которое серьезно увеличивает ее оборонный потенциал. В числе перспективных разработок - ЗРК С-500. И его введение в эксплуатацию серьезно усилит российскую систему ПВО. 

Эксперт обращает внимание на то, что сейчас слабым местом НАТО остается Восточная Европа и Прибалтика. Потенциал этих стран слаб, если говорить о сдерживании наступления России. Поэтому Альянсу, при нападении РФ на эти страны, придется осуществлять переброску большого числа военных и техники, что сделать довольно сложно в краткие сроки. 

Для усиления обороны Прибалтики альянсу потребуется разместить в ней не менее 7 бригад, включая 3 бронетанковые и 4 мотопехотные. В это влечет серьезные расходы, на которые США и другие страны НАТО вряд ли пойдут. 

Поэтому, отмечает эксперт, в случае военного противостояния Россия сможет противостоять и даже переиграть НАТО, если это будут какие-то локальные конфликты. А вот в гипотетической Третьей мировой войне, по его мнению, победа будет все же НАТО, так как ресурсов и возможностей у военного блока больше, чем у отдельно взятой страны. 

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Комментировать

  • Не знаю, как насчет 3МВ,но идиотов в мире хватает
  • А кто такие аборигены Западной Европы? А как может быть страна слабой (в каком отношении - в половом, или еще в каком?), имея первоклассное ядерное оружие (по нынешним меркам). Я думаю страна в этом случае может спать спокойно, т.к. на 99% все угрозы, звучащие с Запада, не более чем популисткая риторика
  • В настоящий момент наша страна слаба. Но если мы сумеем накопить достаточное количество ракет системы "Кинжал", довести до ума ракету с неограниченной дальностью "Буревестник" и подводную систему "Посейдон", а также накопить заряды с гиперзвуковыми разделяющими блоками "Авангард" и сделать их достаточное количество то следует нанести пор западноевропейцам опережающий удар и покончить с их угрозой нашему существованию навсегда. Ведь Западноевропейцы (США в том числе) всегда, начиная с момента появления их предков примерно 5000 лет назад в З. Европе из Северной Африки, когда они вырезали и уничтожали местное население, остатки которого бежали на восток под защиту предков славян, т.е. наших предков, ведут войну против нас. Эти пришельцы и их потомки с тех пор постоянно нападали на славянские народы. И если при этом какая то часть из них была союзником славян, то этот союз использовался ими лишь для решения вопроса главенства среди своего сообщества руками тех же славян. Они не могут быть нашими друзьями. У них другое понятие как жить правильно. В их понимание чужаков надо покорить и превратить в рабов (так преимущественно делали испанцы в Америке и др. своих колониях), а не согласных уничтожить (так делали англосаксы). В нашем же понимании чужаков надо покорить, поднять их до своего уровня, сделать союзниками, принять в своё сообщество. Предки нынешних западноевропейцев вырезали аборигенов в Западной Европе и заняли их место. Этот период в археологии получил название "Европейский геноцид". Их потомки чувствуют и ощущают себя в окружающем мире точно так же как и их предки. С тех пор в их сознании не изменилось ничего. Они другие, они нам враждебны. Ихняя "толерантность" и "терпимость" к чужим не более чем временное притворство.
  • 100% победит. наша экономика давно уничтожена. спасибо всем царькам, начиная от мишки-меченного.
  • Только дебилы верят в силу нато. Коалиция из 60(!!!) стран во главе с самой "сильной" державой в мире США не могли взять иракский Мосул 9 месяцев.Клоуны.
  • Не факт!
  • Идиотизм полный говорить о победителе в 3 мировой.
  • Совсем не факт. Европа не захочет, чтобы на неё падали радиоактивные обломки, а у Америки с Англией ПВО не справятся при обстреле с 3-х сторон
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