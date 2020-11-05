Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

Сегодня, 11:49

Анна Лисова

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Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

В Турции представили новый беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 SIHA. 

Это еще один ударный дрон, который, как обещают турецкие разработчики, сможет успешно поражать цели противника управляемыми ракетами. 

Видео первого испытательного выстрела Bayraktar TB2 SIHA было опубликовано в Twitter-аккаунте компании BAYKAR, которая и занимается разработкой этого аппарата. На испытаниях дрон поразил успешно цель управляемыми ракетами MAM-L.

Предыдущие модели Bayraktar TB2 показали себя довольно успешно при нанесении ударов по наземным целям. Их уже использовали в боях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. 

В частности, в Сирии их использовали в операциях против курдов, которые турецкие силы проводили на севере арабской республики. В Ливии Bayraktar TB2 использовали силы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. 

Bayraktar TB2 были замечены и в Нагорном Карабахе, где их применяет против сил непризнанной республики Азербайджан. 

 

 

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