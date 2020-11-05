Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

Вчера, 22:19

0

Image 16+
Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

Стрелков назвал сроки разгрома армянской армии в Нагорном Карабахе.

СМИ сообщили о катастрофическом положении дел в Армении: ВС Азербайджана приблизились к дороге, по которой армянской армии поступает снабжение. По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, это может закончиться окончательной потерей региона. 

«Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши», - заявил экс-министр.

Кроме того, Стрелков уверен, что вскоре ВС Азербайджана захватят и Шуши: 

«Если ее удастся удержать, в чем я сомневаюсь, боевые действия затянутся до нового года или дольше. Ситуация может обрушиться в считанные дни».

Если в конфликт не поспешат серьезно вмешаться Москва или Тегеран, Армения будет разгромлена, а Карабах оккупирован. 

Основную ошибку, полагает Стрелков, армяне допустили, готовясь к прошлой войне. Более того: они были уверены в собственных силах и рассредоточили войска в укрепрайонах вдоль границы, а возможности прорыва врага не учли. Вместе с тем НКР и Армения существенно уступают по численности Азербайджану, который к тому же активно поддерживается Турцией. Кроме того, в этом регионе имеется большое количество террористов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

Сегодня, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

Вчера, 22:19

В США подсчитали количество целей в России для нанесения авиаударов

5-11-2020, 22:49

В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских С-400

5-11-2020, 11:20

Азербайджан сообщил о своем превосходстве по всем участкам фронта в Нагорном Карабахе

3-11-2020, 23:51

Российские добровольцы воздержатся от защиты Карабаха из-за русофобии Пашиняна

1-11-2020, 09:28

Председатель общины Азербайджана рассказал о судьбе армян в Карабахе после победы Азербайджана

26-10-2020, 22:48

Турция перебросила в Азербайджан 1200 своих спецназовцев

25-10-2020, 19:21

Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

25-10-2020, 14:01

Минобороны Армении заявило о ликвидации разведгруппы азербайджанских ВС

25-10-2020, 09:08

Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

24-10-2020, 23:59

Франция отзывает посла в Анкаре после слов Эрдогана о психике Макрона

24-10-2020, 22:14

Главное оружие НАТО против России назвали в США

24-10-2020, 12:26

Жириновский требует лишить Мясникова лицензии и убрать его с телевизора

24-10-2020, 10:58

Армяне подняли в Карабахе российский флаг

22-10-2020, 22:46

Армянские военные подставили Россию, устроив провокацию с флагами РФ в Карабахе

22-10-2020, 19:24

РФ призвали нанести авиаудары по Азербайджану

22-10-2020, 19:10

В США предложили настроить курдов в Сирии против России и Асада

22-10-2020, 17:53

О «подмоченной репутации» «Панцирей» и С-300 рассказали в РФ

21-10-2020, 17:32

МВФ придумал, как спасти мир: РФ это угрожает нищетой

20-10-2020, 08:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров