Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

Стрелков назвал сроки разгрома армянской армии в Нагорном Карабахе.

СМИ сообщили о катастрофическом положении дел в Армении: ВС Азербайджана приблизились к дороге, по которой армянской армии поступает снабжение. По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, это может закончиться окончательной потерей региона.

«Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши», - заявил экс-министр.

Кроме того, Стрелков уверен, что вскоре ВС Азербайджана захватят и Шуши:

«Если ее удастся удержать, в чем я сомневаюсь, боевые действия затянутся до нового года или дольше. Ситуация может обрушиться в считанные дни».

Если в конфликт не поспешат серьезно вмешаться Москва или Тегеран, Армения будет разгромлена, а Карабах оккупирован.

Основную ошибку, полагает Стрелков, армяне допустили, готовясь к прошлой войне. Более того: они были уверены в собственных силах и рассредоточили войска в укрепрайонах вдоль границы, а возможности прорыва врага не учли. Вместе с тем НКР и Армения существенно уступают по численности Азербайджану, который к тому же активно поддерживается Турцией. Кроме того, в этом регионе имеется большое количество террористов.