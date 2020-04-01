Роспотребнадзор назвал виды мошенничества во время пандемии

Пока россияне находятся в самоизоляции, их может подстерегать опасность, которую представляют собой вездесущие мошенники. Недавно экспертная группа Министерства финансов России проанализировала преступления, совершенные с использованием телефонной связи или интернета. Таким образом, эксперты узнали о новых мошеннических уловках и происках.

Киберпреступники быстро подстраиваются под текущие условия. Именно в пандемию участились случаи обмана граждан. Мошенники ловко пользуются страхом перед инфекцией и тем, что люди ограничены в передвижениях. Специалисты Роспотребнадзора составили список самых распространенных видов мошенничества в период эпидемии.

Купите – не пожалеете!

1. Мошенники часто предлагают купить средства борьбы от коронавируса – очистители воздуха, фильтры, маски. Стоимость таких товаров завышена, а их эффективность ничем не доказана.

2. Злоумышленники предлагают лекарства от коронавируса, которые в действительности дают такой же эффект, как и Аспирин.

3. Предлагают купить средства защиты по невысокой цене, но с обязательной полной, или частичной предоплатой. После этого купленный товар не поставляется.

Льготы и шантаж

1. Мошенники сообщают жертве, что он контактировал с человеком, зараженным коронавирусом, и заявляют, что необходимо сдать платные анализы на COVID-19.

2. Мошенники сообщают о компенсациях, государственной помощи или льготных выплатах в связи с ущербом от коронавируса. Для их перечисления они просят данные банковских карт, после чего опустошают счета.

3. Делают фишинговые рассылки о том, как избавить квартиру от коронавируса сушилкой для волос. После перехода по ссылке, жертва автоматически передает им персональные данные.

4. Предлагают провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, после чего совершают квартирные кражи.

Пропускной режим

1. Предлагают подключить сервисы, которые покажут, насколько далеко можно отходить от дома, где ближайший патруль полиции, а для подключения жертве необходимо передать свои персональные данные, после чего происходит кража денег.

2. Мошенники предлагают быстро оформить пропуска для передвижения по городу. Просят за эту услугу немного, а пропуска оказываются фальшивкой.

3. Сообщают, что жертве выписан штраф за нарушение самоизоляции или карантина. Предлагают оплатить его с банковской карты, чтобы избежать штрафных санкций.

Кроме того, мошенники могут предложить платную помощь в оформлении пособий, реструктуризации долга и получении льготного кредита.

Человеку предлагают принять участие в благотворительной акции для помощи пострадавшим или больным от коронавируса, пишет Go64.ru .

Мошенники предлагают удаленную работу, но за обучающие материалы нужно заплатить.