Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

Dogecoin – это, пожалуй, одна из самых интересных и удивительных электронных валют. Согласитесь, задумывалась как шутка, даже имя своё получила в честь известного интернет-мема – собаки породы Шиба-ину, а всего за несколько лет укрепилась в популярности, оставив позади себя в рейтингах многие хорошо известные криптовалюты.

Варианты получения догикоинов

Несмотря на то, что Dogecoin пытается дистанцироваться от знаменитого Bitcoin, она остается его форком, но только с некоторыми модификациями. Криптовалюту можно добыть майнингом, а эмиссия «собакомонет» происходит намного проще и быстрее, чем добыча в других системах. По цене, конечно, это дешёвые монеты, придуманные просто как разменные и исключительно для того чтобы быть оставленными в качестве «чаевых», пожертвованными на благотворительность.

Кроме добычи можно и просто купить цифровые монеты, чтобы пользоваться ними для мелких расчетов. Как надежный инструмент для долгосрочных инвестиций, данную криптовалюту мало кто рассматривает, так как рисков много, эмиссия в настоящее время не ограничена, т.е. по мнению экспертов монеты инфляционные. В то же время криптовалюта Догикоин прекрасно удерживается в обороте, принимается для расчетов на многих сервисах, уверенно входит в число популярных видов электронных денег.

Простые способы приобретения монет

Приобрести Догикоины можно двумя способами:

на биржах;

специализированных онлайн-обменниках.

Если вы не собираетесь участвовать в торгах и зарабатывать на сделках купли-продажи различных валют, то связываться с биржей вам не нужно. Тем более что на площадках предусмотрены длительные процедуры регистрации и верификации, а в дальнейшем и свои нюансы (например, на бирже Exmo Догикоинами торгуют только в паре с Биткоинами (DOGE/ВТС), т.е. нужно сперва приобрести Bitcoin, а затем его обменивать на Dogecoin). Это становится совсем не выгодным за счёт потерь от двойной конвертации. Есть и другие неудобные моменты, в которые не стоит углубляться, если вы собираетесь приобретать «собакомонеты» для себя за Яндекс.Деньги или иные денежные средства, делая в них небольшие вложения.

Если вы хотите купить Dogecoin (DOGE) картой Яндекс.Деньги, как собственно и расплатившись за неё другими активами, сделать это будет проще и быстрее всего через специализированные сайты-обменники. Большинство этих сервисов работают круглосуточно, предоставляет качественный сервис, техподдержку и предлагает выгодные условия для совершения сделки. Кроме того, только часть из них предусматривает регистрацию, и редко кто может потребовать верификацию (но это обычно для случаев взаимодействия для проведения транзакции с банками). В остальном всё быстро, просто и несложно.

С процедурой непосредственно обмена сложностей не возникнет, по сути вам нужно будет просто перевести средства из собственного кошелька Яндекс.Деньги в указанный обменным сервисом, выбрать кошелёк для перечисления догикоинов, сделать пару подтверждений транзакции.

Делаем выводы

Резюмируя, можем отметить, что проще всего купить Dogecoin, и сделать это быстрее всего и без разного плана сложностей можно на специализированных обменных сайтах-обменниках. Единственное, что стоит помнить – обращаться следует только в проверенные и надежные обменные пункты с хорошей репутацией.