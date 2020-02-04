Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Компания Apple и Государственный Эрмитаж создали совместно пятичасовой фильм о музее.

Он снят в формате прогулки по музею, отмечается в его описании.

Стоит отметить, что в проект попали 45 залов и порядка 600 произведений искусства, размещенных в Эрмитаже. Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.

Режиссер проекта Аксинья Гог отметила, что для нее этот фильм – это воплощение идеи запечатлеть один день из жизни музея, который стал его главным персонажем.

«В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», - отметила Аксинья Гог.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что этот проект позволяет взглянуть на музей по-новому. По словам Пиотровского, фильм позволяет совершить путешествие по Эрмитажу глазами человека, который медленно и медитативно рассматривает произведения искусства.

«Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство», - подчеркнул Пиотровский.

Отметим, в музыкальном ряде этого фильма звучат оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.