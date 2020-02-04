Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Сегодня, 08:43

Анна Лисова

0

Image 16+
Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее
Фото: Из открытых источников

Компания Apple и Государственный Эрмитаж создали совместно пятичасовой фильм о музее.
Он снят в формате прогулки по музею, отмечается в его описании.
Стоит отметить, что в проект попали 45 залов и порядка 600 произведений искусства, размещенных в Эрмитаже. Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.
Режиссер проекта Аксинья Гог отметила, что для нее этот фильм – это воплощение идеи запечатлеть один день из жизни музея, который стал его главным персонажем.

«В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», - отметила Аксинья Гог.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что этот проект позволяет взглянуть на музей по-новому. По словам Пиотровского, фильм позволяет совершить путешествие по Эрмитажу глазами человека, который медленно и медитативно рассматривает произведения искусства. 
«Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство», - подчеркнул Пиотровский.
Отметим, в музыкальном ряде этого фильма звучат оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Сегодня, 08:43

В РПЦ прокомментировали прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

4-02-2020, 09:37

В сети обнародовано страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

2-02-2020, 15:47

В Бермудском треугольнике обнаружен пропавший 95 лет назад корабль

29-01-2020, 19:48

Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020

23-01-2020, 11:19

Священнослужитель рассказал, с кого крещенская вода не смоет все грехи

18-01-2020, 12:03

Asos решил проблему полных покупателей

16-01-2020, 13:38

В сериале «Мир Дикого Запада» есть предсказание о гражданской войне в России

13-01-2020, 18:38

Предсказавший пожар в Нотр-Даме экстрасенс дал мрачный прогноз на 2020 год

2-01-2020, 08:54

Экипаж МКС показал свою новогоднюю елку

30-12-2019, 22:42

Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

26-12-2019, 11:08

Внимание! Воры контента: triboona.ru, gazeta.kg, vo-gazeta.ru, mysovets.ru

26-12-2019, 10:45

31 декабря канал Россия-1 покажет отреставрированную версию фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

24-12-2019, 22:34

«Берегите, что есть»: Астрологи ухудшили прогноз на 2020 год

8-12-2019, 20:03

Казахстан может присоединиться к проекту «Сила Сибири»

26-11-2019, 11:47

Эксперты рассказали, что следует знать перед тем, как менять моторное масло в автомобиле

25-11-2019, 22:40

Наука опровергла 6 мифов о здоровье, в которые верят люди

25-11-2019, 15:40

Новую Niva не будут выпускать под брендом Chevrolet

25-11-2019, 15:38

В Калуге женщина избила 11-летнего одноклассника дочери

25-11-2019, 14:39

В Новомичуринске двое молодых людей до смерти избили мужчину в туалете

25-11-2019, 14:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров