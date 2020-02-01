В сети обнародовано страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Сегодня, 15:47

Анна Седова

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В сети обнародовано страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный как Нострадамус, пророчил смертельный коронавирус, который сейчас ходит по Китаю.

Пророчество ясновидящего звучит так: «большая чума в приморском городе не прекратится до тех пор, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, осужденного без преступления. И знатной дамы, оскорбленной притворством», пишет Экспресс-газета. Предполагается, что знатная дама - это бывшая министр здравоохранения КНР, которую сейчас просят помочь в борьбе с эпидемией. Под приморским городом может подразумеваться Гонконг, где уже зафиксировано множество случаев заражения.

Насчет смерти и крови праведника есть несколько версий. Кто-то считает, что речь идет о преследованиях уйгуров в Китае, которые обвиняются в сепаратизме. Кто-то считает, что имеется ввиду убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который критиковал родину и США и которого расчленили в Стамбуле.

Были ли предсказания знаменитого французского ясновидящего пророческими, неизвестно. Как и неизвестно,  что именно имелось ввиду в этих пророчествах.

Ранее сообщалось, что в пророчествах провидицы Ванга тоже упоминалось о мощном вирусе в первой четверти XXI века, от которого погибнет множество людей.

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