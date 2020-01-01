В Бермудском треугольнике обнаружен пропавший 95 лет назад корабль

В области Бермудского треугольника исследователи обнаружили корабль SS Cotopaxi, который пропал еще 95 лет назад.

Этот пароход, загруженный углем, вышел из порта Северной Каролины осенью 1925 года. Он должен был прибыть в Гавану, но исчез вместе с 32 людьми на борту.

История исчезновения SS Cotopaxi лишь поспособствовала распространению версии о мистическом характере Бермудского треугольника, поскольку пропал он именно в той области.

Как рассказали исследователи, они изучили архивные документы и обнаружили, что 1 декабря от экипажа поступал сигнал бедствия, когда судно проплывало вблизи Джексонвилля. Также было установлено, что незадолго до исчезновения парохода прозвучала информация о шторме во Флориде. И в итоге пропавшее судно действительно нашли затонувшим недалеко от города Сент-Огастин. Его обломки скрывались под слоем песка.

Экспедицию по поиску SS Cotopaxi организовал морской биолог и подводный исследователь Майкл Барнетт, который обратился за помощью к британскому историку Гаю Уолтерсу. Он рассказал, что, прибыв в зону, где, предположительно мог бы находиться пропавший пароход, был задействован подводный робот.

Стоит отметить, что около 35 лет назад в этом районе были обнаружены следы кораблекрушения. Но тогда их никто не связал с исчезновением SS Cotopaxi.

Полученные данные исследователи передали внуку капитана SS Cotopaxi Уильяма Майераса Дугласу Майерсу. Он согласился с тем, что исследователи обнаружили обломки SS Cotopaxi, который исчез почти 100 лет назад.