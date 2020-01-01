Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020

Вчера, 11:19

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Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020

Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020. Он был выбран посредством опроса от издания Gecce.

В результате опроса 38,7% респондентов проголосовали за сериал «Ветреный» с Акыном Акынезю и Эбру Шахин. Эти же артисты несколькими неделями ранее были признаны «лучшим актером и актрисой» года.

Этот проект пользуется большой популярностью не только в Турции. У сериала много поклонников и среди российских зрителей.

На втором месте оказался сериал «Дом, в котором ты родился». За него отдали свои голоса 21,2% опрошенных. Третью позицию занял проект «Дочь посла», который набрал 20,2% голосов.

Меньше всего зрительских симпатий получили сериалы «Чукур» и «Любовь напоказ». За эти проекты проголосовали 2,5% и 1,7%  телезрителей соответственно.

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