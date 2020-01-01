Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов

Сегодня, 12:59

Редакция

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Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список программ опубликован на сайте компании.
В программах, среди которых есть как офисные утилиты, так и игры, эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. Так, в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, но затем их количество растет.
Кроме того, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник.

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