Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримо

Пару недель назад Камерон Диаз неожиданно сообщила, что впервые стала мамой. Как оказалось, актриса не проводит все время у колыбели дочери: на днях ее заметили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз.

В начале 2020-го 47-летняя Камерон Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями. У звездной пары родилась дочь Рэддикс Мэдден — другой информации о девочке в Сети не будет, сразу же предупредила счастливая мама. Поклонников сильно удивило пополнение в семье актрисы, долгие годы публично называвшей себя чайлдфри.

Вскоре звезда еще сильнее поразила общественность своим желанием самостоятельно заботиться о дочери, не прибегая к помощи нянь. «Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком», — говорили тогда инсайдеры.



