Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримо

Вчера, 23:26

Редакция

Image
Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримо

Пару недель назад Камерон Диаз неожиданно сообщила, что впервые стала мамой. Как оказалось, актриса не проводит все время у колыбели дочери: на днях ее заметили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. 
В начале 2020-го 47-летняя Камерон Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями. У звездной пары родилась дочь Рэддикс Мэдден — другой информации о девочке в Сети не будет, сразу же предупредила счастливая мама.  Поклонников сильно удивило пополнение в семье актрисы, долгие годы публично называвшей себя чайлдфри. 

 maxresdefault

Вскоре звезда еще сильнее поразила общественность своим желанием самостоятельно заботиться о дочери, не прибегая к помощи нянь. «Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком», — говорили тогда инсайдеры.

Лента

Максим Дунаевский готовится к восьмой свадьбе

Вчера, 23:52

Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримо

Вчера, 23:26

Названа дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Вчера, 22:59

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Вчера, 22:59

Названы 5 признаков головной боли, которые ни в коем случае нельзя терпеть

Вчера, 21:46

Названы три продукта, которые сгущают кровь и приводят к закупорке сосудов

Вчера, 21:37

Комментатором ЧЕ-2020 по фигурному катанию на Первом станет Туктамышева

Вчера, 17:37

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle