Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.

«Финам» «Участники экономической деятельности понимают, что «свободное плавание курса» у нас только в одну сторону: к 200 рублям за доллар возможно, а к 40 — невозможно. В таких условиях о какой-то экономической активности не приходится говорить», — цитирует слова Ведева портал инвесткомпании

Экономист отметил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует курс. Получается, что основной спрос на иностранную валюту предъявляет Минфин. «Это опасная игра», — добавил эксперт.

Он отметил, что популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики является ложной. По словам Ведева, есть две группы экономических агентов — участников народно-хозяйственной деятельности и «одним он хорош, а другим — плох».

Эксперт также рассказал о сложившийся в стране ситуации, когда «экономика не растет, нацпроекты недофинансированы, бюджетная политика достаточно жестокая, инвестиции не растут с 2013 года». Он пояснил, что основной проблемой является высокая доля государства в экономике, которую следует снизить в 2020 году. «Россия, наверное, единственная страна в мире, которая фактически находится в стагнации, при этом планируется профицит бюджета», — заключил он.

Курс рубля упал по отношению к доллару и евро в пределах 20 копеек на фоне новости об отставке правительства России 15 января. Согласно данным Московской биржи, приведенным в среду, доллар укрепился на 0,23%, до 61,7 рубля, а евро — на 0,40%, до 68,78 рубля.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15–16 января. Его организуют РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Источник: Известия