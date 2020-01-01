Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.
Экономист отметил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует курс. Получается, что основной спрос на иностранную валюту предъявляет Минфин. «Это опасная игра», — добавил эксперт.
Эксперт также рассказал о сложившийся в стране ситуации, когда «экономика не растет, нацпроекты недофинансированы, бюджетная политика достаточно жестокая, инвестиции не растут с 2013 года». Он пояснил, что основной проблемой является высокая доля государства в экономике, которую следует снизить в 2020 году. «Россия, наверное, единственная страна в мире, которая фактически находится в стагнации, при этом планируется профицит бюджета», — заключил он.
Курс рубля упал по отношению к доллару и евро в пределах 20 копеек на фоне новости об отставке правительства России 15 января. Согласно данным Московской биржи, приведенным в среду, доллар укрепился на 0,23%, до 61,7 рубля, а евро — на 0,40%, до 68,78 рубля.
Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15–16 января. Его организуют РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Источник: Известия
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