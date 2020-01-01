Кэмерон Диаз обосралась во время съемок говнофильма

Никто не думал, чт такое может произойти на самом деле, но как оказалось, Кэмерон Диаз обосралась во время съемок совего нового говнофильма. Да это так . Не смотря на то, что она красотка, в обосранном виде, она выглядела даже привлекательней. Как это может быть? спросите Вы? А его знает, но такое действительно случилось, и этот факт нчем не оспорить.

Фотографии обосранной Кэмерон Диаз уже разлетелись по всему интернету!

Фига се... писали поклонники, и они правы, такого еще не было вистории Голливуда.

Будем ждать подробности !