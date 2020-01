Asos решил проблему полных покупателей

Британский производитель одежды Asos, который так любят российские покупатели, запустил электронный сервис под названием See My Fit. Новая функция может решить проблему тучных людей. Так, перед покупкой пользователи смогут посмотреть, как вещь смотрится на человеке с такой фигурой, как у него. Об этом сообщает Independent.

Данная функция позволяет увидеть, как каждая модель смотрится на 16 моделях разного роста и комплекции. Пользователь может выбрать пол человека, тело которого похоже на его, и оценить, как будет смотреться эта вещь на нем.

В разработке сервиса участвовала израильская компания Zeekit. Глава компании Яэль Визель (Yael Vizel) утверждает, что благодаря новому сервису пользователи будут более уверены перед покупкой. Он говорит, что данная функция может стать альтернативой примерки одежды в магазинах.

В январе Asos рассказал, какая одежда наиболее популярна среди покупателей. Так, наибольшим спросом пользуется костюм из пиджака и шортов. Эту вещь выбрали 80 тысяч покупателей. Стилисты считают, что этот комплект будет популярен и в новом году.

В марте аналитиками онлайн-платформы How to dress like были определены производители масс-маркета, которые пользуются наибольшей популярностью в 171 стране мира. Самым востребованным брендом среди россиян оказался Asos. Кроме того, этот интернет-ретейлер занял первое место в мире.