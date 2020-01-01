В сериале «Мир Дикого Запада» есть предсказание о гражданской войне в России

Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился на YouTube-канале HBO.

В ролике представлены предсказания на несколько следующих десятилетий. В тизере говорится об экологическом коллапсе в Индонезии весной 2020 года, импичменте Дональда Трампа, убийстве нового президента США в Буэнос-Айросе в 2024 году, а также о гражданской войне в России в 2037 году. Авторы предсказывают, что все эти события приведут к некой катастрофе в неизвестном месте в 2058 году.

Как сообщает Deadline, тема третьего сезона именуется «Новый мир». Режиссер Джонатан Нолан сообщил, что авторы пытались показать антиутопию, которой еще не было. В июле 2019 Нолан рассказал изданию Comic-Con, что на создание третьего сезона «Мира Дикого Запада» вдохновил фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».

В тизере отмечается, что начало третьего сезона «Мира Дикого Запада» стартует 15 марта.