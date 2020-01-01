Предсказавший пожар в Нотр-Даме экстрасенс дал мрачный прогноз на 2020 год

В 2020 году нас ждет немало проблем и сложных ситуаций. Об этом заявил 34-летний британский экстрасенс Николас Ауджула.

По его словам, 2020 год будет трудным. Экстрасенс видит проблемы не только на фоне экономических неурядиц, но и заявляет о масштабных природных катаклизмах.

В 2019 году уже сбылись некоторые его прогнозы. Он предвидел землетрясения в Китае и на Кубе, массовые протесты лондонских таксистов, пожар «в большой исторической церкви» (имеется в виду, конечно же, пылающий Нотр-Дам) и скандал с участием общественного деятеля по имени Джастин, пишет Экспресс газета.

В 2020 году, по его словам, ожидаются массовые протесты людей не только в Англии, но и по всему миру. И это может быть уже глобальное протестное движение. Также Николас заявляет, что Трамп будет побежден.

В своем прогнозе на 2020 год он заявил о том, что на территорию Великобритании обрушатся сильные ветра.

Экстрасенс заявил, что увидел как Пэрис Хилтон объявит, что у нее будет, или уже есть ребенок. Также экстрасенс предвидит скандалы вокруг Линдси Лохан и Дженнифер Энистон. По его словам, в 2020 году умрет молодая популярная певица. Ее смерть будет связана с алкоголем и зависимостью.

Отметил Ауджула, что в 2020 году может быть крупный пожар в больнице. В какой стране это произойдет, экстрасенс не уточнил.

Но будут в 2020 году и приятные моменты. Так, по словам экстрасенса, на известном шоу талантов победит собака, а Англия, считает Николас, выиграет кубок на крупном футбольном турнире. Возможно, речь идет о Лиге Европы УЕФА в июне.

Как рассказал ранее Николас, дар предвидения пришел к нему в детстве после смерти отца. Будущее и прошлое он видит, когда впадает в состояние, похожее на транс.