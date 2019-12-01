Экипаж МКС показал свою новогоднюю елку

Сегодня, 22:42

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Экипаж МКС показал свою новогоднюю елку

На МКС к встрече Нового 2020-ого года уже готовы. Экипаж, а на борту станции сейчас находятся американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, россияне Александр Скворцов и Александр Скрипочка, а также итальянец Лука Пармитано, уже нарядили елку. Об этом сообщил Роскосмос на своей странице в Facebook.

«Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!» - говорится в публикации, к которой прикреплено и видео.

На недолгом ролике можно увидеть небольшую картину с елкой и подвешенном на ней носке для подарков. В виде украшения прикреплена сетка с мандаринами.

Еще одну елку астронавты сделали в трехмерном варианте. Она свободно летают в невесомости.

Ранее космонавтам доставили продукты дл праздничного стола, среди них красная икра, шоколад, орехи, финики, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие фрукты.

[media=https://www.facebook.com/Roscosmos/videos/482218566041629/]

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