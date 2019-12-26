Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

Сегодня, 11:08

Наталья Туманова

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Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

Очередная группа сайтов, которые воруют контент с сайтов. Как мы уже писали, редакция издания «ЧТО ПРИСХОДИТ» неоднократно сталкивается с проблемой кражи статей с сайта. Обычно злоумышленник создает несколько сайтов и начинает парсить все что найдет. Как правило эти сайты наполнятются автоматически без участия редактора, поэтому в ворованных статьях может быть оубликовано все что угодно, вот например этот текст, обличающий воров, будет спокойно опубликован на сайте, который эту же новость и украл. 

Не так давно редакция «ЧТО ПРИСХОДИТ» обнаружила очередных воров нашего контента.

Ими оказались сайты:

kfaktiv.ru
drive-land.net
foto-volos.ru
tom3.ru
tppchita.ru
griskomed.ru
stportal.ru

Эти сайты так же принадлежат одному администратору. Все имеют одинаковый шаблон и стуктуру. Наполняются абы как.

 

Одним из примеров является воровство следующей статьи

«Врач раскрыла опасные последствия самолечения»
https://chto-proishodit.ru/health/1921

Обращаемся ко всем с просьбой запомнить эти и никогда не иметь с ними дело.

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