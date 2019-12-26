Внимание! Воры контента: triboona.ru, gazeta.kg, vo-gazeta.ru, mysovets.ru

Сегодня, 10:45

Наталья Туманова

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Внимание! Воры контента: triboona.ru, gazeta.kg, vo-gazeta.ru, mysovets.ru

Редакция издания «ЧТО ПРИСХОДИТ» уже не первый раз сталкивается с проблемой воровства контента. Как правило некий деятель создает группу сайтов и начинает парсить все что найдет. Все такие сайты используют автонаполнение, то есть редактор как таковой отсутствует, администратор настраивает робота, который в автоматическом режиме ворует контент с сайтов-доноров и публикует его на сайте-воре.

Не так давно редакция «ЧТО ПРИСХОДИТ» обнаружила очередных воров нашего контента.

Ими оказались сайты:

triboona.ru

gazeta.kg

vo-gazeta.ru

mysovets.ru

Эти сайты принадлежат одному администратору, воруют контент с сайтов уже достаточно продолжительное время.

 

Одним из примеров является воровство следующей статьи

«В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей»

https://chto-proishodit.ru/incidents/2319

 

Обращаемся ко всем с просьбой запомнить эти и никогда не иметь с ними дело.

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