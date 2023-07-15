Пятнадцать кинематографических шедевров советской эпохи

Вчера, 23:24

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Пятнадцать кинематографических шедевров советской эпохи
Фото из открытых источников

Как бы ни манили голливудские блокбастеры или европейские фестивальные новинки, иногда хочется вернуться к проверенной классике. Предлагаем подборку знаковых советских картин на любой вкус.

Пираты ХХ века, 1979 год

Режиссер: Борис Дуров.

В ролях: Николай Еременко-мл., Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин и другие.

Приключенческий боевик о захвате сухогруза современными пиратами стал самым посещаемым отечественным фильмом за всю историю советского кинопроката: его посмотрели почти 90 миллионов зрителей. Поговаривают, что даже приходилось отменять утренние сеансы, потому что школьники сбегали на них с уроков целыми классами.

Летят журавли, 1957 год

Режиссер: Михаил Калатозов.

В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов и другие.

Военная мелодрама, в центре которой трагическая история двух влюбленных, так и осталась единственной советской лентой, получившей главную награду Каннского кинофестиваля. Помимо «Золотой пальмовой ветви» картина также была отмечена почетным дипломом международного кинофестиваля в Локарно и особой премией Всесоюзного кинофестиваля в Москве, а в 1995 году Международная федерация кинопрессы внесла «Летят журавли» в сотню лучших фильмов мира.

Человек-амфибия, 1961 год

Режиссер: Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский.

В ролях: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская и другие.

Экранизация одноименного романа Александра Беляева о любви красавицы Гутиэре и «морского дьявола» стала лидером советского кинопроката за 1962 год (65 миллионов зрителей), а на фестивале фантастических фильмов в Триесте фильм получил приз «Серебряный парус». Стоит также отметить, что культовый режиссер Квентин Тарантино не раз упоминал, что «Человек-амфибия» — его любимый советский фильм.

Белое солнце пустыни, 1969 год

Режиссер: Владимир Мотыль.

В ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Павел Луспекаев и другие.

История красноармейца Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы, является ярчайшим представителем жанра истерн, который стал советским ответом голливудским вестернам. Фильм был неоднозначно встречен критиками и зрителями, но в итоге все равно разошелся на цитаты, а в 1998 году даже получил Государственную премию РФ.

Война и мир, 1965 год

Режиссер: Сергей Бондарчук.

В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков и другие.

Монументальная экранизация великого романа Льва Толстого стала первой художественной картиной из СССР, отмеченной Американской киноакадемией (в 1943 году «Разгром немецких войск под Москвой» получил «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»). В копилке «Войны и мира» также значатся «Золотой глобус» и Премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм на иностранном языке.

Иваново детство, 1962 год

Режиссер: Андрей Тарковский.

В ролях: Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков и другие.

Военная драма о мальчике, потерявшем семью и записавшемся добровольцем в разведку, была отмечена главной наградой Венецианского кинофестиваля. Сцены из ранней работы Тарковского впоследствии цитировались в «Мертвеце» Джима Джармуша и «Выжившем» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Любовь и голуби, 1984 год

Режиссер: Владимир Меньшов.

В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко и другие.

Годы спустя лирическая комедия о курортном романе и его последствиях не потеряла актуальности: в 2009 году лента получила кинонаграду канала MTV в номинации «Лучший советский фильм». Международного признания картина добилась сразу же: в 1985 году она была отмечена на фестивале комедий в испанском Торремолиносе.

Броненосец «Потемкин», 1925 год

Режиссер: Сергей Эйзенштейн.

В ролях: Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров и другие.

Немой исторический фильм о восстании на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» считается одним из самых значимых в истории советского кино. Британское профессиональное издание «Sight & Sound», которое каждые десять лет публикует топ-10 лучших фильмов, основываясь на мнениях киноведов и режиссеров со всего мира, включало «Броненосец «Потемкин» в свой рейтинг шесть раз, а журнал «Empire» поместил его на третью строчку в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа».

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981 год

Режиссер: Игорь Масленников.

В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Никита Михалков, Олег Янковский и другие.

Из цикла телефильмов по мотивам детективных романов Артура Конан Дойля именно эта часть имеет самую высокую зрительскую оценку на сайте «Кинопоиск», а в топ-250 лучших картин занимает 17-е место. Однако и остальные выпуски заслуживают внимания, ведь даже на родине легендарного сыщика высоко оценили образ, созданный Василием Ливановым.

Чародеи, 1982 год

Режиссер: Константин Бромберг.

В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Валентин Гафт и другие.

Новогодний мюзикл о работе Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг подарил зрителям целую россыпь песен, переходящих из поколения в поколение: «Три белых коня», «Песенка о снежинке», «Только сердцу не прикажешь»... Кстати, в опросах о лучших новогодних фильмах «Чародеи» неизменно борются за верхнюю строчку с «Иронией судьбы».

Экипаж, 1979 год

Режиссер: Александр Митта.

В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и другие.

Главный советский представитель жанра «фильм-катастрофа» повествует об экипаже самолета, которому предстоит столкнуться с землетрясением в аэропорту. Лента была отмечена на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе и Кинофестивале трудящихся в Чехословакии, а также разместилась на шестой строчке в списке самых посещаемых отечественных картин за всю историю кинопроката в СССР.

Бриллиантовая рука, 1968 год

Режиссер: Леонид Гайдай.

В ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Светлана Светличная и другие.

Криминальную комедию о том, как шайка контрабандистов приняла обычного туриста за агента-перевозчика, сразу же разобрали на цитаты, а ее создателей наградили Государственной премией РСФСР. В 1995 году «Бриллиантовая рука» была названа лучшей советской комедией в опросе, проведенном к 100-летию кино.

Курьер, 1986 год

Режиссер: Карен Шахназаров.

В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили и другие.

Журнал «Советский экран» выбрал лучшим фильмом 1987 года именно эту лирическую комедию о проблемах молодежи на фоне перестройки. История выпускника школы, который в ожидании призыва в армию работает курьером в редакции, была также отмечена на Московском международном кинофестивале и Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси.

Восхождение, 1976 год

Режиссер: Лариса Шепитько.

В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин и другие.

Военная драма по повести Василя Быкова «Сотников» стала триумфатором Берлинского кинофестиваля, получив «Золотого медведя», приз ФИПРЕССИ, премию международного евангелического жюри и премию Международной католической организации в области кино. История о партизанах также была отмечена Государственной премией СССР и главным призом Всесоюзного кинофестиваля в Риге.

Волга-Волга, 1938 год

Режиссер: Григорий Александров.

В ролях: Любовь Орлова, Игорь Ильинский и другие.

Музыкальная комедия о поездке на всесоюзный смотр участников художественной самодеятельности была одним из самых любимых фильмов Иосифа Сталина, а назвать ее в честь великой реки, по одной из версий, предложил сам Чарли Чаплин. В 1941 году фильм получил Сталинскую премию первой степени, но в 1950-х, когда началась борьба с культом личности вождя, все кадры с памятником Сталину были заменены на экран с титрами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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