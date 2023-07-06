Стало известно, кто будет исполнять роль Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Вчера, 21:54

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Стало известно, кто будет исполнять роль Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»
Фото из открытых источников

Актер Никита Волков, известный своей ролью тренера в популярном сериале «Трудные подростки», был выбран для главной роли в российской адаптации знаменитой турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь». В российской версии сериала героя Волкова зовут Сережа. Съемки проекта уже начались в московском районе Западное Дегунино. Пока нет официального подтверждения от создателей проекта о роли Эду Йылдыз, а также неизвестно, кто ее сыграет. 

В конце мая было объявлено о грядущем сериале, в котором главного злодея сыграет Максим Белбородов, известный по фильму «За час до рассвета». Его персонаж станет прототипом Каана Карадага, владельца крупной архитектурной компании в оригинальной версии шоу. В роли лучших подруг главной героини выступят актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.

17 мая стало известно, что в Москве начались съемки сериала «Постучись в мою дверь». Проект выполняется компанией «Медиаслово» совместно с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию шоу покажут на телеканале ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

Создатели российской версии обещают сохранить турецкую историю о девушке-флористке и бизнесмене, которые вынуждены притворяться парой. Однако они также обещают развить сюжетные линии, которые вызывали вопросы у зрителей в оригинальном сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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