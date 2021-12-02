Кургинян: под видом борьбы с коронавирусом идет трансформация мира

Сегодня, 11:29

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Кургинян: под видом борьбы с коронавирусом идет трансформация мира
Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

Запад, прикрываясь борьбой с коронавирусом, продолжает реализацию своего нового проекта, в котором нет места гуманизму. Навязывается полное попрание базовых прав и свобод человека, взят курс на тотальную дегуманизацию. Об этом во время выступления в эфире передачи «Объективно», которая выходит на белорусском канале ОНТ, заявил российский политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

По его словам, действиями Запада продиктованы не обеспокоенность за людей, которые страдают от коронавируса.

«Это же про другое. А никто точно не говорит про что. Трансформация, мы уже не вернемся в прежний мир. А каким будет этот мир новый?.. То, что хотят сделать — это тотальная дегуманизация, и уже объявлена новая повестка дня, которую люди не хотят слышать. Это конец истории по Фукуяме, конец проекта человек, конец проекта гуманизм и так далее», — приводит слова Кургиняна ИА REGNUM.

Политолог отметил, что за навязыванием всех версий стоят не философы, а вполне конкретные политические силы.

По мнению Кургиняна, РФ на данном этапе - это своего рода катехон в религиозном или даже светском понимании. Проще говоря, наша страна является тем, кто удерживает мир от прихода «конца времен». Именно на него, подчеркивает политолог, сейчас и сориентирован Запад, решивший покончить с развитием человечества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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