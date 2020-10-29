Азербайджан уничтожил в Карабахе одну из самых передовых РЛС в мире

Азербайджану удалось в Нагорном Карабахе уничтожить одну из самых эффективных радиолокационных систем.

Беспилотник, вероятнее всего Bayraktar TB2, успешно обнаружил в Нагорном Карабахе развернутую там РЛС и атаковал ее. Предположительно, речь идет о радиолокационной станции, способной обнаруживать даже самолеты-«невидимки» - РЛС П-18, передает Аvia.pro .

РЛС П-18 – может обнаруживать летательные аппараты любого типа на расстоянии до несколько сотен километров, в том числе и цели с малой радиолокационной заметностью.

Информация о том, где именно была развернута эта радиолокационная система, не сообщается. Но, как отмечают эксперты, ее потеря станет для Армении большой проблемой, поскольку армянские военные не смогут контролировать эффективно воздушное пространство.

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанские военные вывели из строя 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО «Смерч» и 1 РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходные гаубицы «Гвоздика», 1 ЗРК «Оса», 1 радиолокационную станцию П-18, 4 единицы автомобильной техники противника. В Баку заявляют о том, что в ходе боев противник понес также серьезные потери в живой силе.