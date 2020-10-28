Женские роты проходят подготовку для участия в боях в Карабахе

В Армении готовят для боев в Нагорном Карабахе первую женскую роту.

Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян, передает Интерфакс .

Он сообщил, что первая женская рота вскоре присоединится к армянским военным в боевых действиях против азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Запись добровольцев, которые после подготовки смогут отправиться на передовую, продолжается.

Ованнисян также сообщил в Facebook, что сейчас в зоне конфликта активные бои идут на южном участке фронта.

Ранее жена премьер-министра Армении Анна Акопян сообщила, что будет проходить курс военной подготовки и отправится в Нагорный Карабах, чтобы защитить интересы своей страны.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.