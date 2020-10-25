Армия Азербайджана обстреляла погранзаставу РФ на иранской границе

Накануне ВС Азербайджана обстреляли российскую погранзаставу на иранской границе. По данным Telegram-канал WarGonzo, атака по российскому пограничному пункту была проведена с территории Азербайджана. Сообщается, что на территории заставы взорвались около четырех мин. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

29 октября в 13:18 и в 13:20 на линии фронта в Губадлинском направлении ПВО Азербайджана сбили два штурмовика Су-25 ВВС Армении, которые предприняли попытку атаковать азербайджанские позиции в Карабахе.

Кроме того, азербайджанские ВВС, применив боевую авиацию, ударили по городу Мартакерт в Нагорном Карабахе. Ранее азербайджанские военные обстреляли здание роддома в Степанакерте. Позже это сообщение военные АР опровергли.

Напомним: ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации и обстрелах. Россия выступает за немедленное прекращения огня.