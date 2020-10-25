Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух армянских штурмовиков Су-25.

В ведомстве заявили, что армянские военные самолеты были сбиты при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает ФАН .

Как сообщает Минобороны Азербайджана, штурмовики были сбиты на Губадлинском направлении ракетами комплексов ПВО. Произошло это в 13:18 (12:18 мск) и 13:20 (12:20 мск) соответственно.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе длится уже около 30 лет. 27 сентября 2020 года, обвинив друг друга в провокациях на границе, Азербайджан и непризнанная Нагорная Карабахская Республика развязали военные действия. Стоит отметить, что НКР получает поддержку от Еревана. На ротационной основе на территории НКР постоянно находились армянские военные, чего Армения не скрывает.

Азербайджан за месяц конфликта существенно продвинулся вглубь Нагорного Карабаха. И сейчас, по сути, разворачивается противостояние Баку и Еревана на территории НКР.

По некоторым данным, Армения уже ведет обстрел Азербайджана со своей территории, и если эти обвинения получат подтверждение, то карабахский конфликт может перерасти в еще более масштабное противостояние на южном Кавказе.