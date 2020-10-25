Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении

Сегодня, 15:25

Анна Лисова

0

Image 16+
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух армянских штурмовиков Су-25.

В ведомстве заявили, что армянские военные самолеты были сбиты при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает ФАН.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, штурмовики были сбиты на Губадлинском направлении ракетами комплексов ПВО. Произошло это в 13:18 (12:18 мск) и 13:20 (12:20 мск) соответственно.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе длится уже около 30 лет. 27 сентября 2020 года, обвинив друг друга в провокациях на границе, Азербайджан и непризнанная Нагорная Карабахская Республика развязали военные действия. Стоит отметить, что НКР получает поддержку от Еревана. На ротационной основе на территории НКР постоянно находились армянские военные, чего Армения не скрывает.

Азербайджан за месяц конфликта существенно продвинулся вглубь Нагорного Карабаха. И сейчас, по сути, разворачивается противостояние Баку и Еревана на территории НКР.

По некоторым данным, Армения уже ведет обстрел Азербайджана со своей территории, и если эти обвинения получат подтверждение, то карабахский конфликт может перерасти в еще более масштабное противостояние на южном Кавказе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иран перебросил не менее 30 танков Т-72С к границе с Карабахом

25-10-2020, 10:37

Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

24-10-2020, 23:59

На юге Карабаха уничтожена колонна военной техники Азербайджана

24-10-2020, 23:35

Азербайджан в Нагорном Карабахе взял стратегические высоты

24-10-2020, 15:43

Минобороны Армении объявило о применении российских истребителей Су-30СМ

24-10-2020, 10:01

Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

23-10-2020, 13:48

МО Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта

23-10-2020, 12:08

У Армении возникли военные неприятности с Ираном

23-10-2020, 09:36

Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

22-10-2020, 12:24

Иран на атаку БПЛА ответил ударом по позициям Азербайджана на границе с Карабахом

22-10-2020, 11:30

Бои в Карабахе ведутся вблизи границы Ирана

22-10-2020, 11:02

Азербайджан заявил об уничтожении армянского батальона

21-10-2020, 13:43

В Нагорном Карабахе уничтожают войска целыми подразделениями

21-10-2020, 09:30

Российские бомбардировщики разбомбили колонну из двухсот боевиков направленных в Карабах

21-10-2020, 09:05

Армянские военные оставили часть позиций в Нагорном Карабахе

20-10-2020, 13:33

В Армии обороны Карабаха назвали имена погибших военнослужащих на 19 октября

20-10-2020, 12:23

Армения над Карабахом начала сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

20-10-2020, 11:46

Минобороны Азербайджана показало видео с трофеями, взятыми на Физулинском направлении

20-10-2020, 08:57

В Иран сбит разведывательный БПЛА Армении

19-10-2020, 16:58

Минобороны Армении: Идут тяжелые бои на южном фронте, выматываем противника

19-10-2020, 14:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров