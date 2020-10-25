В Карабахе идут ожесточенные бои в районе сел Аскеранского района

Сегодня, 14:12

Анна Лисова

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В Карабахе идут ожесточенные бои в районе сел Аскеранского района

В Нагорном Карабахе идут интенсивные бои по всем направлениям, но особо обострилась ситуация в районе сел Аскеранского района.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook, передает Sputnik Армения. Он уточнил, что интенсивные бои разворачиваются вблизи сел Аветараноц, Схнах и Акнахбюр.

Погосян подчеркнул, что в ходе боев противник несет большие потери в живой силе.

29 октября прозвучала информация также о том, что ВС Азербайджана подвергли ракетному обстрелу Степанакерт и Шуши.

В Нагорном Карабахе конфликт обострился 27 сентября и уже более месяца стороны не прекращают военные действия, несмотря на то, что трижды было объявлено перемирие. Баку сообщает о том, что в ходе боев азербайджанские военные успешно восстанавливают контроль над территорией Нагорного Карабаха.

Баку считает непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику своей территорией, и заявляет, что будет добиваться возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

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