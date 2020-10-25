Минобороны Армении объявило об изменении характера боев в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о смене характера боёв на территории Нагорного Карабаха. В ходе очередного брифинга Ованнисян отметил, что Азербайджан утратил свою лидирующую позицию, потеряв численное и техническое превосходство, информирует «Sputnik».

Представитель Минобороны озвучил актуальную фронтовую сводку из Нагорного Карабаха отметив, что сложные бои продолжаются в горах, лесах и ущельях. Однако теперь характер боя изменился в лучшую для Армении сторону, поскольку Азербайджан потерял свое превосходство.

«Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом», - сообщил Арцрун Ованнисян.

Он подчеркнул, что предыдущему успеху Баку на фронте способствовало ведение боев на равнинной местности, а теперь, когда сражения происходят серди горного ландшафта, противник тут же потерял свое преимущество.

«Сейчас фронт располагается вдоль реки Воротан. Несколькими часами ранее противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении», - сообщил представитель военного ведомства.

Ованнисян добавил, что армянские бойцы самоотверженно отражают атаки Баку, а также продолжают операции по поиску и обезвреживанию диверсионных групп — некоторые из них уже удалось нейтрализовать.

Об изменениях настроений на политическом фронте доложил обстановку премьер Армении Никол Пашинян. Он заявил, что на международной арене начинает меняться восприятие карабахского конфликта. По его мнению, международные военные ведомства начали признавать Азербайджан и Турцию агрессорами карабахского конфликта.