Минобороны Армении объявило об изменении характера боев в Карабахе

Сегодня, 19:00

0

Image 16+
Минобороны Армении объявило об изменении характера боев в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о смене характера боёв на территории Нагорного Карабаха. В ходе очередного брифинга Ованнисян отметил, что Азербайджан утратил свою лидирующую позицию, потеряв численное и техническое превосходство, информирует «Sputnik».

Представитель Минобороны озвучил актуальную фронтовую сводку из Нагорного Карабаха отметив, что сложные бои продолжаются в горах, лесах и ущельях. Однако теперь характер боя изменился в лучшую для Армении сторону, поскольку Азербайджан потерял свое превосходство.

«Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом», - сообщил Арцрун Ованнисян. 

Он подчеркнул, что предыдущему успеху Баку на фронте способствовало ведение боев на равнинной местности, а теперь, когда сражения происходят серди горного ландшафта, противник тут же потерял свое преимущество. 

«Сейчас фронт располагается вдоль реки Воротан. Несколькими часами ранее противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении», - сообщил представитель военного ведомства. 

Ованнисян добавил, что армянские бойцы самоотверженно отражают атаки Баку, а также продолжают операции по поиску и обезвреживанию диверсионных групп — некоторые из них уже удалось нейтрализовать.

Об изменениях настроений на политическом фронте доложил обстановку премьер Армении Никол Пашинян. Он заявил, что на международной арене начинает меняться восприятие карабахского конфликта. По его мнению, международные военные ведомства начали признавать Азербайджан и Турцию агрессорами карабахского конфликта.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иран перебросил не менее 30 танков Т-72С к границе с Карабахом

25-10-2020, 10:37

Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

24-10-2020, 23:59

На юге Карабаха уничтожена колонна военной техники Азербайджана

24-10-2020, 23:35

Азербайджан в Нагорном Карабахе взял стратегические высоты

24-10-2020, 15:43

Минобороны Армении объявило о применении российских истребителей Су-30СМ

24-10-2020, 10:01

Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

23-10-2020, 13:48

МО Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта

23-10-2020, 12:08

У Армении возникли военные неприятности с Ираном

23-10-2020, 09:36

Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

22-10-2020, 12:24

Иран на атаку БПЛА ответил ударом по позициям Азербайджана на границе с Карабахом

22-10-2020, 11:30

Бои в Карабахе ведутся вблизи границы Ирана

22-10-2020, 11:02

Азербайджан заявил об уничтожении армянского батальона

21-10-2020, 13:43

В Нагорном Карабахе уничтожают войска целыми подразделениями

21-10-2020, 09:30

Российские бомбардировщики разбомбили колонну из двухсот боевиков направленных в Карабах

21-10-2020, 09:05

Армянские военные оставили часть позиций в Нагорном Карабахе

20-10-2020, 13:33

В Армии обороны Карабаха назвали имена погибших военнослужащих на 19 октября

20-10-2020, 12:23

Армения над Карабахом начала сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

20-10-2020, 11:46

Минобороны Азербайджана показало видео с трофеями, взятыми на Физулинском направлении

20-10-2020, 08:57

В Иран сбит разведывательный БПЛА Армении

19-10-2020, 16:58

Минобороны Армении: Идут тяжелые бои на южном фронте, выматываем противника

19-10-2020, 14:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров