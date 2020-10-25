Армения нанесла удары по турецким истребителям F-16 в Азербайджане

Армения могла атаковать турецкие истребители F-16 на территории Азербайджана.

Об этом сообщает информационный ресурс Аvia.pro .

Некоторое время назад армянская армия выпустила ракеты по аэродрому Гяндже, где и размещалась турецкая военная авиация. По данным одного из источников, в ударах были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Еще один источник сообщил, что Армения атаковала аэродром РК «Эльбрус».

Четыре турецкие самолеты экстренно эвакуировали с Гяндже. Но по некоторым данным два боевых самолета Турции получили повреждения осколками.

Турецкие F-16 отправились в Габалу. Они, теоретически, могут атаковать Нагорный Карабах, но для этого им придется преодолевать лишние 240 километров.

Об ударе по Гяндже сообщили представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Баку сообщили о том, что удары были нанесены 4, 8, 11 и 17 октября. Но при этом Азербайджан опровергает уничтожение турецким F-16 штурмовика Су-25 ВВС Армении.

Согласно информации, которая попала в СМИ, на территории Азербайджана может находиться шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Хотя на спутниковые снимки попали только четыре истребители.