Армянские военные отступают под натиском армии Азербайджана

Сегодня, 19:55

Александр Зуев

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Армянские военные отступают под натиском армии Азербайджана

Армянские военные, атакуемые армией Азербайджана, наступающей в Нагорном Карабахе, покидают свои боевые позиции. Отступление армян попало на видео, и эта запись вскоре появилась на YouTube. В каком районе сделаны кадры, не сообщается.

Один из отступающих солдат пожаловался на дефицит оружия.


Напомним, что в конце прошлого месяца Баку, который преследует цель вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, начал наступательную операцию. 

Ранее сообщалось, что турецкий эксперт Салих Йылмаз, заявил, что Москва не попалась на крючок армянского премьера Никола Пашиняна, который планировал  втянуть Россию в этот конфликт.


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