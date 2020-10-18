Иран перебросил не менее 30 танков Т-72С к границе с Карабахом

28 день ожесточенной войны за Нагорный Карабах, которая вспыхнула с новой силой 27 сентября, ознаменовался готовностью Ирана активно вмешаться в карабахский конфликт. Корпус стражей исламской революции Ирана осуществил экстренную переброску своих танков Т-72С к границам с Азербайджаном и Карабахом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Согласно сведениям с фронта, Иран переправил минимум 30 боевых единиц Т-72С, которые составляют очень значительную силу в военных столкновениях. Известно, что на фронте уже присутствует около 40 танков, поэтому обеспечение войск практически половиной дополнительных Т-72С может развернуть ход войны в другое русло.

Как утверждается в источнике, Иран обладает 70 танками, которые разместил у своих северных границ. В арсенале иранской стороны имеется и не менее 30 полевых гаубиц — такое стягивание техники может свидетельствовать о том, что Иран готовится к вмешательству в масштабный вооруженный конфликт. При этом доподлинно не известно, какую сторону займет Иран в этой войне — Армении или Азербайджана. Эксперты не исключают, что Иран займет сторону Армении, учитывая, что Азербайджан на данный момент взял под свой контроль границу между Карабахом и Ираном. В то же время существует вероятность, что Иран развернет свою технику против Армении, если снаряды Еревана попадут на территорию исламской республики.

Отмечается, что каких-либо официальных комментариев ужесточения военного конфликта иранская сторона пока не предоставляла. Предполагается, что активизация боевой готовности страны началась после того, как не менее 70 ракет упали на территории исламской республики в результате неудачного удара одной из сторон конфликта.