На юге Карабаха уничтожена колонна военной техники Азербайджана

В Нагорном Карабахе на южном направлении боев уничтожена колонна военной техники Азербайджана. Об этом сообщил армянский военный ресурс Banak info, передает «Русская Весна».

Судя по кадрам с места событий, было повреждено не менее пяти единиц военной техники. Вдали также видны другие уничтоженные бронемашины.

Как сообщили представители Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), к утру 24 октября ожесточенные бои шли вдоль всей линии соприкосновения. В отдельных районах применяется артиллерия.

Также сообщается, что Азербайджан обстрелял мирные населенные пункты, в том числе и Степанакерт. Этими действиями азербайджанские военные нарушили грубо в который раз нормы международного гуманитарного права.

В военном ведомстве Арцаха утверждают, что подразделениям обороны удается сдерживать наступательные операции противника, контролируя в целом оперативно-тактическую ситуацию.