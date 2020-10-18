На юге Карабаха уничтожена колонна военной техники Азербайджана

Вчера, 23:35

Анна Лисова

0

Image 16+
На юге Карабаха уничтожена колонна военной техники Азербайджана

В Нагорном Карабахе на южном направлении боев уничтожена колонна военной техники Азербайджана. Об этом сообщил армянский военный ресурс Banak info, передает «Русская Весна».

Судя по кадрам с места событий, было повреждено не менее пяти единиц военной техники. Вдали также видны другие уничтоженные бронемашины. 

Как сообщили представители Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), к утру 24 октября ожесточенные бои шли вдоль всей линии соприкосновения. В отдельных районах применяется артиллерия. 

Также сообщается, что Азербайджан обстрелял мирные населенные пункты, в том числе и Степанакерт. Этими действиями азербайджанские военные нарушили грубо в который раз нормы международного гуманитарного права. 

В военном ведомстве Арцаха утверждают, что подразделениям обороны удается сдерживать наступательные операции противника, контролируя в целом оперативно-тактическую ситуацию.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

18-10-2020, 08:19

Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

17-10-2020, 11:27

Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

17-10-2020, 10:50

Военные Азербайджана опубликовали видео взятия Гадрута

16-10-2020, 11:24

В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

16-10-2020, 09:59

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

16-10-2020, 08:18

«Видели такое только в фильмах»: сирийские боевики в ужасе от армянских снайперов

15-10-2020, 13:27

Азербайджан заявил об уничтожении дронами боевой техники ВС Армении на $1 млрд

15-10-2020, 11:20

Армения сбила израильскую ракету EXTended Range Artillery при помощи неизвестной мощной системы РЭБ

15-10-2020, 10:57

В Карабахе тысяча турецких боевиков попали в котел и капитулировали

15-10-2020, 09:16

Армия обороны Карабаха уничтожает диверсионную группу противника: опубликовано видео

14-10-2020, 20:23

Армения сбила турецкий истребитель F-16 ракетой комплекса С-300

13-10-2020, 09:28

Азербайджан уничтожил 80% средств ПВО армии Арцаха

12-10-2020, 17:26

В Армении заявили, что наемники ЧВК воюют на стороне Азербайджана

12-10-2020, 16:15

Опубликовано «доказательство» участия боевиков из Сирии в конфликте на Карабахе

12-10-2020, 14:07

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

11-10-2020, 11:21

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

8-10-2020, 11:20

Соцсети заявили о приезде бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах

8-10-2020, 08:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров