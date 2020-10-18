Азербайджан в Нагорном Карабахе взял стратегические высоты

Минобороны Азербайджана отчиталось о том, что Вооруженным силам страны удалось взять стратегические высоты на территории Нагорного Карабаха. Бои велись стазу на пяти направлениях фронта. Азербайджанские военные не только отразили атаки врага, но еще и заставили его отступать.

В оборонном ведомстве страны уточнили, что Армения обстреливала позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, пушек и минометов. Армия Баку пошла в контратаку и сумела уничтожить большое количество военной техники, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты», - сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве также добавили, что азербайджанские войска оперативную обстановку контролируют.

23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия велись на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях. В данный момент бои продолжаются - и также практически по всей линии фронта.

С 18 октября в непризнанной НКР объявлен режим гуманитарного перемирия. Но его по факту ни одна из сторон конфликта не придерживается.

Между тем в СМИ попадает все больше информации о наемниках, которые воюют в Карабахе.

Так, вчера появились сведения о том, что на стороне Еревана воюют курды. Сегодня Телеграм-каналы сообщили, что Турция на подмогу Азербайджану отправила 1200 своих горных спецназовцев.