Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

Китайские военные обозреватели назвали основные преимущества российского гиперзвукового оружия. В публикации на сайте «Жэньминьван» они допускают, что новое вооружение станет основой для проведения высокоэффективной модернизации вооруженных сил России.

Специалисты подчеркивают, что гиперзвуковая мощь России достигла такого уровня развития, при котором можно создавать совершенно разное вооружение - как, например, российский ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон».

Первый классифицируется как средство стратегического сдерживания. «Циркон» предназначается для размещения на малых платформах - типа малых ракетных кораблей или подлодок.

Как отмечают РИА Новости со ссылкой на китайских экспертов, комплексы ПРО (противоракетной обороны) США, в том числе THAAD, Patriot и GMD, против данных видов вооружений неэффективны и не смогут их перехватить.