В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и РФ

Россия опережает США в области гиперзвукового оружия, хотя разработки Штатов более инновационные и совершенны. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, пишет РИА Новости.

По его словам, разработка гиперзвукового оружия - один из нынешних приоритетов оборонного ведомства. Оно активно разрабатывается и будет готово примерно через три-четыре года.

В то же время, обратил он внимание, Россия свое гиперзвуковое оружие уже активно испытывает, резюмировал он на слушаниях в комитете сената по делам ВС.

Помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт в интервью журналистам Washington Examiner рассказал, что в свое время Штаты решили отказаться от таких технологий, сделав ставку на другие.

Еще один американский специалист - директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис - считает, что главной причиной отсталости Штатов в гиперзвуковых разработках является именно открытость в области создания оружия. Москва и Пекин могли использовать информацию об исследованиях, доступную даже в открытых источниках.

«Мы публикуем множество материалов, а они их читают», - заверил он.

Льюис также добавил, что США создадут целый комплекс гиперзвукового оружия, но ориентировочно оно появится не ранее середины этого десятилетия.

Именно по причине заметного отставания в этой сфере в минувшем феврале американские военные запросили дополнительное финансирование. Указывалось, что выделенные средства позволят догнать Россию и Китай в области гиперзвука. Роль «догоняющего» США не устраивает, поэтому финансирование разработок удвоено. Американские СМИ сообщили, что в интересах военных нынче реализуются 9 проектов. На летные испытания уже в этом году будут выведены 4 прототипа.