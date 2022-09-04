29-летний уроженец Красноярского края Богомягков погиб в Украине

На специальной военной операции в Украине погиб уроженец Красноярского края Алексей Богомягков. Ему было всего 29 лет. О том, что он является участником СВО, родные были не в курсе.

О гибели Богомягкова сообщает портал NGS24.RU со ссылкой на информацию Красногорьевского сельсовета.

Родственники Алексея Богомягкова рассказали журналистам, что погиб он в Украине еще 18 июля. Они даже не догадывались, что он принимает участие в боевых действиях. Родным Алексея, который по окончанию срочной службы в армии работал водолазом-спасателем в МЧС, сообщили, что едет на заработки в Якутию.

Издание подчеркивает, что Богомягков стал 85-м военным из Красноярского края, гибель которого в СВО была официально подтверждена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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